Vota por el Bahía de tus sueños: Moy Guerra

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay.-

“Moisés Guerra no declina a favor de nadie, que no los engañen, los del PRIAN harán lo posible porque no ganemos, no se crean de mentiras, ni de llamadas falsas que hacen para confundir; Bahía ya despertó y el próximo 4 de junio, los invito a votar por el Bahía de sus sueños, a que crucen 4 veces el logotipo naranja de Movimiento Ciudadano”, afirmó categórico Moisés Guerra Mota, candidato a la Presidencia Municipal.

Señaló que el día de la elección, es muy importante estar atentos a las mapachadas, como la compra de credenciales, la entrega de despensas, el condicionamiento del voto a cambio de dinero, por lo que exhorta a la ciudadanía a denunciar a cientos de delincuentes electorales, que llegaron a Bahía de Banderas para operar en favor de los corruptos del PRIAN.

“Que no se nos duerma el gallo, desde temprano el próximo 4 de junio vayamos a votar por Movimiento Ciudadano, somos la única opción limpia, libre de historias de impunidad, ya que colorados, azules y amarillos son los mismos que se han hecho ricos al amparo del poder olvidándose del pueblo, por eso se juntaron otra vez, ya no podemos permitir más atracos al pueblo de quienes se quieren proteger entre ellos”, afirmó Moisés Guerra Mota.

Por otra parte, el abanderado naranja, reiteró sus diez acciones para cambiar y mejorar al Municipio; el primero un Bahía Seguro; segundo, otorgaremos mochilas, uniformes, zapatos, útiles, becas y seguro escolar gratis; tercero, impulsaremos un programa de Casa Digna; cuarto, un Bahía con agua; quinto, consolidaremos verdaderas Plantas de tratamiento; sexto, un Bahía Austero y sin privilegios para los funcionarios y regidores”, señaló Moisés Guerra Mota.

Como séptimo acción de sus propuestas de campaña, Moisés Guerra Mota, subrayó que no aumentará el Predial; como octavo, propondrá la Ratificación de Mandato, indicando que como novena propuesta de lo que será su gobierno un Presupuesto Participativo, y finalmente como décima, impulsará la Cultura y el deporte.

