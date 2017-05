DURANTE SU VISITA AL EJIDO DE SAN VICENTE… Más apoyos, fortalecimiento y respeto a ejidos: Jaime Cuevas

3 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.- El Doctor Jaime Cuevas, Candidato a Presidente Municipal de la Alianza Juntos Por Ti en Bahía de Banderas, que integran el PAN, PRD, PT y PRS, afirmó que durante su gobierno generará más apoyos, fortalecimiento y respeto total a los Ejidos, como lo llevó a cabo durante el Sexto Ayuntamiento que le tocó presidir.

Lo anterior durante su visita de este domingo al Ejido de San Vicente, en la que recordó que su padre fue el fundador del Ejido de San José, por lo cual conoce y respeta el trabajo que realizan y la trascendencia de este sector en la historia y edificación del Bahía de Banderas actual.

“Ustedes conocieron la administración que me tocó dirigir, trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre con un total respeto a la autonomía de los ejidos, no nos involucramos en temas que no eran de nuestra competencia, porque aquí la autoridad son ustedes, lo que hicimos fue colaborar y coadyuvar para lograr mayores beneficios para ustedes”, expresó.

El Doctor Jaime Cuevas, presentó a los ejidatarios sus propuestas de gobierno a través del Programa Escudo Bahía, al que definió como un proyecto responsable, realista y transparente con ejes que se conectan entre si, para generar soluciones integrales en los rubros fundamentales para un mayor crecimiento para Bahía de Banderas y para su gente.

“Vamos a comprometernos con ustedes y con todos los ciudadanos, la Alianza Juntos Por Ti crece cada día más porque estamos hablando el mismo lenguaje de la gente, entendemos sus necesidades y problemas, los vivimos a diario, como incrementar las patrullas porque actualmente solo hay 6 para todo el Municipio, adicionalmente a la capacitación de los policías , apegados a los derechos humanos pero equipados y fortalecidos con nuevas tecnologías”, agregó.

Destacó que uno de los compromisos más importantes es la creación de un seguro contra robo a casa habitación que se activará al pagar el ciudadano su predial, con lo cual la aseguradora devolverá lo que les pudieran robar en su casa y dará seguimiento a las denuncias que se realizan para encontrar a los culpables; adicionalmente a las propuestas que generarán más infraestructura, empleo, impulso al turismo, entre otros.

Expresó que no busca “chamba” porque tiene mucho trabajo pero hoy busca defender lo que le pertenece a quienes nacieron, viven y aman a Bahía de Banderas, “estoy aquí para demostrar que si se puede como lo hicimos, creció el Municipio económicamente, hicimos obra pública como nunca, le apretamos el cinturón al gobierno y no al ciudadano, no dejamos deuda pública y dejamos dinero en banco para la siguiente administración”.

Finalmente, el Doctor Jaime Cuevas afirmó que hace falta alguien que tenga experiencia, capacidad, conocimiento, transparencia y palabra, “lo que dice uno con la boca se sostiene con los valores que nos han dado nuestros padres y abuelos, mi palabra vale más que firmar un compromiso, porque ustedes saben que cumplimos con lo que nos comprometimos, por eso, esta alianza va más allá de 4 partidos políticos, es una alianza de ciudadanos libres como ustedes, que el próximo 4 de junio saldrán a votar y decidir juntos el futuro de nuestras familias”, concluyó.

