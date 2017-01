Violan protocolos para darle inhumación a cadáveres

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.- A pesar que el protocolo de actuación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses marca en la sección cuarta, que una vez realizada la necropsia a un cuerpo, el instituto tiene 72 horas para dar aviso al Ministerio Público de los cadáveres que no sean identificados y en un máximo de 15 días darles inhumación, en Puerto Vallarta el SEMEFO tiene cadáveres desde el 2013, por lo que pudiera existir algún riesgo sanitario.

De acuerdo al protocolo de actuación del IJCF, los cadáveres deberán permanecer mínimo setenta y dos horas posteriores a la práctica de la necropsia, para dar oportunidad a su identificación, los cadáveres no reclamados dentro del plazo antes referido y aquellos de los que se ignore su identidad se considerarán “personas desconocidas”.

Para la procedencia del destino final de los cadáveres no reclamados, aún y cuando hayan sido de personas identificadas, el encargado del área administrativa del SEMEFO dentro del día hábil siguiente de haberse cumplido las setenta y dos horas que refieren estas políticas deberá solicitar por escrito a la Agencia del Ministerio Público la autorización del destino final y notificar lo conducente a las autoridades correspondientes.

