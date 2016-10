Vigilarán que se reponga el proceso del PDUBB

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay.-

Aunque el amparo promovido por el ejido Sayulita hace una semana para la suspensión de la consulta pública del Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas surtió efecto el pasado martes al notificar al Ayuntamiento, este no ha informado oficialmente esta situación legal, con lo cual podría caer en un desacato a la autoridad.

Genaro Parra Covarrubias, presidente del ejido Sayulita dio a conocer que la notificación del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, llegó al Ayuntamiento de Bahía de Banderas el pasado 4 de octubre y fue recibido a las 12.58 de la tarde por la Oficialía de Partes y aunque se sabe que la consulta ya fue retirada de manera física de los estrados y la versión en línea, no se ha informado públicamente de esta acción legal.

Detalló que aunque se trata de una suspensión provisional, se estará realizando la audiencia constitucional el próximo 26 de octubre, en la que el municipio deberá de demostrar que tanto el acuerdo de Ayuntamiento para autorizar la actualización, la conformación del Consejo Consultivo y la presentación del documento se dio apegado al derecho, lo cual, a su decir, no es así, pues es parte de las observaciones que se han realizado.

Nota completa click aqui...