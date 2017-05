Vengo dispuesto a trabajar: Ernesto Pérez “El Chapo”

2 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.- “Los políticos no tienen visión, su pensamiento es muy corto, muy estrecho, no saben que se puede hacer mucho por Bahía de Banderas. Ellos sólo logran ver las ganancias que obtendrán al llegar a un puesto. Eso no es querer a su municipio. Yo vengo a trabajar, a facilitar, no a hacer política.” Así comenzaba Ernesto Pérez “EL CHAPO” candidato independiente a la presidencia municipal de Bahía de Banderas su día.

Con una clara idea en su discurso, el candidato independiente pedía a los badebarenses reflexionaran muy bien su voto. “Pensemos muy bien por quien vamos a votar éste próximo 4 de junio, no tiremos el voto en los mismos de siempre, esos no hacen nada. Recuerden, ahora son cuatro años los que se debe estar en el gobierno. Mi gente, yo vengo a trabajar, denme la oportunidad de demostrarles de lo que soy capaz.”

Fortuna de Vallejo, El Coatante y Aguamilpa fueron las localidades que Ernesto Pérez “EL CHAPO” recorrió éste jueves en compañía de su equipo de trabajo. Le acompañaron también Yosef Verduzco candidato independiente a la diputación local por el distrito 17 y María Luisa Hernández “Chita” candidata también independiente a regidora por la demarcación 9.

Casa por casa el independiente buscó el apoyo de la población para éste próximo cuatro de junio, asegurando que ésta no sería la última vez que le vieran por las calles del municipio, pues dijo, estaría revisando que las obras se llevaran a cabo. Con una inversión de al menos 300 millones de pesos al año en obra pública, espera poder avanzar en mucho a la imagen de Bahía de Banderas. En cuanto a los servicios públicos municipales asegura que éstos se darán en tiempo y forma.

Reconociendo la importancia que juegan los restauranteros de Bahía de Banderas, Ernesto Pérez “EL CHAPO” sostuvo una reunión con ellos para conocer de propia voz sus necesidades pero también sus propuestas. Le solicitaron llevara a cabo un plan integral que ofrezca al sector la posibilidad de crecer, de ser competitivos, de mostrar a Bahía como un sitio turístico mundialmente reconocido y para lo cual dijeron estar dispuestos a trabajar de la mano.

Así respondió el candidato: “Sé el papel que juegan ustedes en el crecimiento de Bahía y por eso les digo que contarán con todo mi apoyo. Primero, tengan la certeza de que habrá en cada puesto gente que conozca del tema, nada de principiantes, ni amigos, ni familia. Yo necesito que me den resultados y para eso busco a los mejores. Sabré estimular la economía de Bahía, revisar los recursos, gestionar los necesarios. Yo tengo muchas ideas, ustedes ¿están listos para apoyarme en la realización de las mismas?”

Para terminar el día, Ernesto Pérez “EL CHAPO” realizó un evento público. Fiel a su costumbre, el independiente tomó la plaza pública de la localidad de El Colomo. Ahí reunió a los pobladores quienes disfrutaron de una tarde en compañía de los talentos nayaritas así como también del candidato. Familias enteras asistieron desde muy temprana hora motivados por la novedad que ha generado el que Ernesto Pérez “EL CHAPO” esté buscando ser presidente municipal de Bahía de Banderas.

“Hoy vengo a buscar su apoyo, dispuesto a trabajar y a hacer lo que otros no han podido o querido hacer. Mi gente, les pido su confianza y su voto, yo me encargaré de no defraudarlos. Tengo un nombre que no me interesa que quede mal. Escuchen bien, yo vengo a hacer de Bahía el mejor municipio de Nayarit.”

Finalmente les solicitó no olvidar al resto de los candidatos independientes que le han acompañado en éste proyecto. Ellos son: el joven Yosef Verduzco y Martín Rentería “Pichina” candidatos independientes a la diputación local por los distritos 17 y 18, Ma. Eugenia Elizondo, José Gómez “Pepe pillaco”, Carmen Huezo, Roberto Cueva “Chayan”, Blanca Coronado, Rodrigo Plazola “El gallo de oro”, Socorro Rojas “La enfermera”, Berenice Gómez y Ma. Luisa Hernández “Chita” candidatos independientes a la regiduría por las demarcaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente.

