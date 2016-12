VENCEN DOS VECES A LAGUNEROS DE SAMAO Suman Jaibos par de victorias

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Los Jaibos de Sayulita finalmente consiguieron una doble victoria en el campo, al vencer en la serie ocho de la temporada, al cuadro de los Laguneros de Santa María del Oro, a quienes vencieron a domicilio por pizarra de 2 carreras contra 1 y en Sayulita el triunfo fue categórico por 15 carreras contra 1.

No fue rival el cuadro de los Laguneros en el campo Manuel Rodríguez Sánchez, ya que el cuadro de Sayulita dominó de principio a fin, dándole una enorme satisfacción a sus seguidores quienes hacía varios días que no veían a su escuadra ganar con esta facilidad.

Juan H. Guerrero fue el pitcher abridor por la escuadra de Jaibos de Sayulita y logró hacer un buen trabajo manteniendo a raya a los bateadores que enfrentó, pues no permitió anotaciones en las seis entradas que estuvo arriba en la lomita.

Los problemas para la gente de Samao empezaron desde la primera entrada, cuando su pitcher abridor Omar Buendía recibió una carrera, misma que fue anotada por el “Zamorita” Jorge Hernández.

En la segunda entrada la ofensiva del equipo local no pudo hacer daño y se fueron con las manos vacías, pero en el cierre de la tercera entrada incrementaron su ventaja al anotar 3 carreras, mismas que fueron anotadas por Jorge Hernández, Fermín López y Jesús Soto y los de casa ya ganaban por 4 carreras contra 0.

