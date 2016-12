Vence JBC a Bahía en dos sets

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.- En la Liga Municipal de Voleibol decidieron cancelar la actividad programada para este sábado, y con la acción de los juegos del pasado jueves decidieron cerrar la actividad de este 2016 y ya se fueron de vacaciones para disfrutar de las fiestas de fin de año.

En la categoría de segunda fuerza femenil se esperaba un duelo muy parejo, espectacular, y muy intenso, pero no resultó nada de eso, el cuadro de JBC no tuvo el menor problema para quedarse con la victoria sobre el equipo de Bahía de Banderas.

Se pensó en algún momento que JBC tendría algunos problemas porque creían que no completarían el cuadro inicial y hasta podrían perder por ausencia, pero no sucedió así y llegaron con su cuadro completo y dominaron el juego de principio a fin.

Nota completa click aqui...