Vallartenses reconocen apoyo de Arturo Dávalos a través del programa ‘Casa Digna’

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Beneficiarios del programa ‘Casa Digna’ reconocen el importante apoyo que este esquema impulsado por el gobierno de Arturo Dávalos Peña les brinda para mejorar las condiciones de vida de su familia, tal es el caso de la señora Ofelia García, quien recibió materiales para el almacenamiento de agua en su hogar.

“Estamos muy contentos todos por estos apoyos, en lo personal he sido beneficiada con un tinaco que en caso de que me falte el agua pues ahí tendré poquita guardada. También he sido beneficiada con pintura para resanar, para restregar mi casa porque tenemos mucha humedad, y me atrevo a hacer uso de estos apoyos porque en mi caso tengo a mi esposo que ya está un poquito grande, está enfermo, y pues estamos muy contentos, muy agradecidos y especialmente le doy las gracias a Arturo Dávalos y a su equipo por preocuparse por nosotros”, señaló.

