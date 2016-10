El Vallarta que fue… La inundación en Ixtapa Juan Manuel Gómez Encarnación

0 Compartidos Compartir Tweet

(2ª de 3).

Continúa testimonio: Ing. Ramiro Arredondo Hernández (vecino de Ixtapa).

“…Ese viernes 4 de octubre amaneció con ese mismo chip-chip que ya tenía más de 48 horas. Poco antes del mediodía por radio me notificaron que en Ixtapa el río ya estaba a bordo de carretera y el lugar se había plagado de mirones. Pero la inundación apenas comenzaba por lo que cerré mi negocio y compré un par de sogas antes de tomar camino a Ixtapa para ver en qué podía ayudar. A mi arribo las imágenes no pudieron ser más absurdas ni surrealistas

Sobre la curva de la carretera cerca del acceso a Ixtapa medio millar de gente se arremolinaba en el lugar. Había vehículos militares atestados con tropas verdes y azules armadas aparte de muchos otros uniformados que daban impresión de no saber qué carajo hacían ahí cuando ninguno pareciera deseoso de manchar su uniforme. Pregunté por el delegado Manuel Gómez y me indicaron andaba allá en lo anegado haciendo labores de ayuda. La Esperanza había quedado sumergida entre el río desbordado…

