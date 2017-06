Va La Cascarita por la jornada 8

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.- Este lunes 26 de junio se celebra la octava fecha de la Liga Cascarita de Futbol, torneo que se va poniendo cada semana más interesante y está cercano el final de la primera vuelta. Complicada luce la semana para el campeón de la Liga Cascarita, El Pitillal, escuadra que en esta octava fecha del torneo estará de visita en la cancha de Aramara para enfrentarse al Aramara FC en un partido que se podría poner interesante.

El Pitillal lleva un buena paso en el presente torneo y sin duda es uno de los plateles que no se debe perder de vista, pues además de ser el campeón, tiene equipo como para querer repetir, mientras que el cuadro de Aramara FC es toda una incógnita ty nunca se sabe qué esperar de ellos a ciencia cierta. La escuadra de Tomoca deberá tener una tarde tranquila el próximo lunes, igual y hasta de día de campo les sirve, ya que se van a enfrentar cl cuadro de Remance, que simple y sencillamente no levanta y por ello los pronósticos no son alentadores.

Nota completa click aqui...