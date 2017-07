Urge reglamento y políticas públicas sobre cuidado animal: Pepe Castañeda

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Bahía de Banderas, Nay.- En seguimiento a los recurrentes casos de maltrato y crueldad animal, el regidor electo por la demarcación siete de ese municipio, José “Pepe” Castañeda, puntualizó a Tribuna de la Bahía que es urgente establecer un reglamento y políticas públicas encaminadas a la protección, rescate y prevención de los animales, así como darle seguimiento a los derechos de ellos, ya que se ha dado un fuerte crecimiento poblacional y urbano, sin que se haya puesto atención y énfasis al tema de cuidado animal.

“Vivimos en una sociedad que está creciendo fuertemente en Bahía de Banderas. Año tras año llega mucha gente de diferentes partes de la república a vivir, y creo que esa pluriculturalidad del municipio nos genera diferentes ideologías. Cada quien viene con diferentes formas de generar familia, y eso genera un tipo de no tener identidad y no saber a dónde recurrir. Ya padecí el asunto de que te envenenen un perro, y los Ministerios Públicos no están preparados para llevar este tipo de denuncias, lo asumían de una manera muy simple sin dimensionar el dolor emocional que implicar perder un animal”, lamentó.

