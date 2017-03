Urge cambio de láminas para la escuela del Nogalito

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta Jal.- Dado que la escuela primaria rural 167 Niño Artillero ubicada en el Nogalito necesita urgentemente el cambio de láminas de los únicos dos salones que tiene, la regidora Celina Lomelí, presidenta de la comisión edilicia de educación municipal, informó que ya metió solicitud al Ayuntamiento para gestionar este recurso para que en lo más pronto posible pueda tener el plantel el material que necesita.

Tras una visita realizada por la regidora Celina Lomelí a esta escuela a petición de unos padres de familia quienes manifestaron que esta se encuentra en un mal estado por lo que no necesitan el cambio de láminas, toda vez que, los muros del plantel no están hechos para soportar un colado, “las láminas que tienen necesitan ser cambiadas no se les ha dado mantenimiento desde hace 40 años y aunque padres de familia se ofrecen a limpiarlas y a remodelarlas, deben de ser cambiadas”, expresó.

Nota completa click aqui...