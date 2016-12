Una doble jornada de visitante

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

La primera temporada de Badeba Futbol Club dentro de la rama de la Tercera División del Futbol Profesional, no ha sido la esperada. Pese a un inicio prometedor, el cuadro de Bahía no ha corrido con suerte en muchos de sus encuentros y es por ello que actualmente se encuentra ubicado en el casillero número 15 de un total de 18 en el grupo once.

Hasta el momento, los números del equipo de Bahía de Banderas son de 3 victorias, 5 empates con dos puntos extras ganados en penales y 8 derrotas sumando un total de 16 puntos con una diferencia de goleo de -11.

El inicio del 2017 no es muy prometedor para el cuadro de Bahía de Banderas que dirige Carlos Serafín. Este plantel tendrá dos difíciles encuentros como visitante en menos de una semana.

