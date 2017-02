Últimos días del Pago Anual Anticipado

1 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Este 28 de febrero, culmina la campaña del Pago Anual Anticipado de Seapal Vallarta, con la cual los usuarios domésticos, comerciales e industriales del organismo, reciben un 10% de descuento en sus servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.

Lo anterior lo dio a conocer el responsable del área de Atención a Usuarios, Pedro Lorenzo García, quien invitó a la ciudadanía a continuar aprovechado este tradicional programa, que impulsa la administración de César Abarca Gutiérrez y que busca contribuir a la economía familiar.

En ese sentido, agradeció la confianza de los vallartenses en el organismo operador, toda vez que durante el mes de enero del año en curso, se sumaron a esta campaña 2,417 usuarios, lo que representa casi un 20% más, que en el mismo periodo del 2016.

Dijo que estos recursos que ingresan al sistema, son fundamentales para continuar llevando servicios de calidad a toda la ciudad y ampliando las redes hidrosanitarias a colonias que cuentan con rezagos históricos.

Lugares de Pago

El funcionario público recordó que las Oficinas Centrales (Av. Francisco Villa y Manuel Ávila Camacho) Pitillal Centro (Independencia No. 699-B), Coapinole (Guatemala No. 636), Ixtapa(México No. 164) y Módulo en Edificio UNIRSE (Av. Grandes Lagos No. 236), están disponibles para realizar este trámite, con un horario de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, de lunes a viernes.

Cabe recordar que el programa estipula que el usuario debe estar al corriente de sus pagos y liquidar por adelantado la totalidad de sus servicios del presente año, cuyo estimado son los promedios facturados durante los últimos 6 bimestres.

