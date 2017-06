Mientras Uber no cumpla en ZMG, no podrá entrar a Vallarta: ASD

1 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.– La posible entrada de la empresa internacional de transporte privado que se ofrece a través de un software de aplicación móvil, Uber, a Puerto Vallarta estaría fuera de todas disposiciones legales, recalcó el Gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz, quien enfatizó: “seré muy claro, y desde ahorita se los digo a todos los miembros: no vamos a aceptar que entre Uber hasta que no cumpla con las disposiciones”. Prenunció que la ley es muy clara en el sentido de que se establece que este tipo de empresas de redes de transporte, tendrían primero que ofertar el servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y cumpliendo con las respectivas disposiciones legales es que podrían entrar en zonas medias como Puerto Vallarta, algo que no ha ocurrido señaló el mandatario jalisciense.

“No han cumplido en Zona Metropolitana, en vez de cumplir se están amparando. Así es que no vamos a permitir, y he pedido que iniciemos con operativos entre la Semov (Secretaría de Movilidad) y el Ayuntamiento para en cuanto detectemos… desde ahorita decirles que no vamos a autorizar que preste Uber el servicio en Vallarta, hasta que no resolvamos el tema de Zona Metropolitana, así quedó en la ley”, recalcó de visita por Puerto Vallarta.

