Si Uber gana, bienvenido a Puerto Vallarta: Arturo Dávalos

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- Para el presidente municipal Arturo Dávalos Peña, la violencia y los connatos de bronca de taxistas tradicionales son resultado del incumplimiento de la plataforma Uber, quien debería no estar prestando ese servicio en el destino turístico luego de la tregua acordada entre la Secretaría de Movilidad, el Gobierno Municipal y los sindicatos. Sin embargo, el día de ese acuerdo no estuvo presente la empresa Uber como actor principal, donde se marcó que hasta el 17 de julio (en cuatro días) se daría el fallo final de un juez federal y a partir de ese momento se definirá si puede trabajar o no en Puerto Vallarta.

En entrevista con Tribuna de la Bahía, el edil manifestó textualmente que “Uber está ilegal, no puede operar en Puerto Vallarta eso deben entenderlo, y así no habrá violencia… Si Uber gana, bienvenido y tiene que parar la violencia”, por lo que Peña lanzó nuevamente un llamado a respetar el pacto del pasado 30 de junio en dos sentidos: en tanto no se resuelva el fallo federal el 17 de julio, a Uber solicita abstenerse de trabajar y subir pasajeros, y en segundo término a los taxistas, pide limitarse a ser actores principales de la violencia y connatos de bronca.

