Tras presunta tortura de policías, son reinstalados

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- Luego de que Tribuna de la Bahía reportara en su edición impresa el pasado 08 de junio del 2017 que cuatro policías habrían utilizado la fuerza desmedida y habrían agredido brutalmente a un sujeto detenido, elementos que fueron separados de su cargo para investigación, el titular de Seguridad Pública Antonio Hernández Valencia informó que los oficiales ya fueron reintegrados a sus actividades el pasado 27 de junio, al no encontrarse responsabilidad contra ellos.

“La investigación tiene avances sumamente importantes, pero por el sigilo del mismo no podemos comentar qué ha sucedido al respecto. Lo que sí puedo comentar es que acudió la persona que fue detenida ese día, y expresó que no fue víctima de los policías sino por otras circunstancias, y no señaló de ninguna forma a los elementos como responsables de algún hecho”, manifestó en entrevista con este medio de comunicación.

Nota completa click aqui...