Tomará Ayuntamiento medidas estrictas por el “gasolinazo”

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Dado que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta no tenía previsto en el presupuesto de egresos de este año el aumento del precio de la gasolina, tomará medidas estrictas para tener un ahorro sustancial en combustible, por lo que los vehículos administrativos sólo serán utilizados cuando sea necesario y los vehículos operativos serán equipados con GPS, así lo informó Arturo Dávalos Peña, presidente municipal.

En entrevista, Dávalos Peña, mencionó que se aumentará el presupuesto de combustible para este año en alrededor de ocho millones de pesos dado que no tenían previsto el incremento de gasolina por lo que habrá medidas de austeridad, como no mover los vehículos si no se tiene ningún asunto que resolver o algún servicio que prestar.

Nota completa click aqui...