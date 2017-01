Tenemos que revisar la sentencia de los policías

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Jorge Quintero Alvarado, síndico municipal aseguró que el municipio no ha sido notificado oficialmente del fallo a favor en el tema de los policías que fueron cesados en octubre del 2014, sin embargo también se tienen más casos y amparos de los policías que fueron cesados en el 2015 y los del año pasado.

Aunado a ello, aseguró que sí se tienen los expedientes de los policías no acreditaron los exámenes de control de confianza, así como el listado que acredita el Centro Estatal de Evaluación, por lo que lo único que se pelea es que no se siguió un procedimiento, en el sentido de notificarlos, darles derecho de audiencia y demás derechos que tienen los trabajadores y no se les respetó.

