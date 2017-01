TENDRÁ QUE PAGAR LA COMUNA 22 MILLONES… Ganan Policías juicio al Ayuntamiento

0 Compartidos Compartir Tweet

Lourdes Martínez

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.-

Más de 22 millones de pesos tendrá que desembolsar el Ayuntamiento de Puerto Vallarta para pagar sueldos caídos a los agentes de la Policía y Tránsito Municipal de la Comisaría de Seguridad Ciudadana despedidos en el mes de octubre del 2014, argumentando que reprobaron los exámenes de confianza.

Los agentes que interpusieron el juicio en contra del Ayuntamiento por despido injustificado, finalmente luego de un año, lograron ganar gracias a la intervención de abogados expertos en la materia los cuales mantienen firme ya la sentencia por parte de la Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco.

Fue el pasado 31 de octubre del 2014, al menos 52 oficiales de la Policía Municipal, fueron notificados de que estaban despedidos debido a que no habían pasado los exámenes de control y confianza, pero además el ayuntamiento, les solicitaban su firma de renuncia.

Los abogados tacharon de ignorantes, de estar opacos en materia de derecho a los asesores que participaron en este despido injustificado, puesto que a la fecha no se ha logrado mostrar los exámenes que se les realizaron, incluso, el Centro Estatal de Control y Confianza que realizó los exámenes no es una dependencia certificado.

