Tecla 7/6 Los pesos del mañana

Para el INE, para los partidos políticos, los “asesores” de los representantes “populares”, para los ratas que si joden ante la descomposición del poder y el manto de la impunidad que se cierne sobre estas, como Javier Duarte, sin que haya dinero para la permanente demanda de obras y servicios. Para esta ceguera no hay millones de pobres ni recortes.

De ahí que el alcalde de Comondú, Francisco Pelayo, PAN, se vaya preparando para hacer mas reuniones con sus nuevos aliados de gestoría del PRI porque hay muchas manos sobre los recursos públicos y hay fechas concluidas. Lo que no le dijeron a Pelayo durante la Mesa del 31 (octubre) es que el concentrado de todos los proyectos para el 2017 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, conforme los plazos que se señalaron, vencieron el día 28 de Octubre pasado. Es decir, tres días antes.

De hecho el crecimiento del 7.1 por ciento que tiene Baja California Sur básicamente lo explican las participaciones y aportaciones.

En el caso de inversión pública Baja California Sur está a la espera de las asignaciones que realiza la Cámara de Diputados en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto de egresos y sobre los cuales es de considerar que fueron ingresados los proyectos en las distintas comisiones que se plantean ejecutar para el próximo año. De cara a la tijera al presupuesto federal cuando menos lo que se espera es que en el 2017 se mantengan los niveles de inversión públicas en tierras sudcalifornianas.

Sin embargo ante una realidad nacional que no deja de preocupar sobre los pesos de mañana, el diario La Jornada acaba de revelar que el recorte a la inversión pública del próximo año afectará más a estados pobres.

En una nota informativa acreditada a Juan Carlos Miranda, en La Jornada se da cuenta que la a inversión pública a nivel nacional disminuirá 30.7 por ciento en términos reales el próximo año respecto de éste y en tres estados del país (Sinaloa, Hidalgo y Sonora) los recortes en dicho rubro serán superiores a 70 por ciento debido a la cancelación de proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se advierte en un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre el paquete económico para 2017.

Según el estudio, cita el periodista del diario capitalino, los recortes en inversión propuestos por Hacienda pegarán especialmente a las más pobres, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde la inversión pública disminuiría 28.7, 49.7 y 38.2 por ciento, respectivamente, en términos reales el próximo año.

El investigador de cuentas subnacionales del CIEP Kristobal Miguel Meléndez Aguilar señaló en su análisis Distribución del gasto público en los estados 2017 que sólo tres entidades (Quintana Roo, Jalisco y Querétaro) tendrían mayor inversión pública para 2017 gracias a proyectos de Pemex y la CFE pero las otras 29 verán disminuidos esos recursos.

Además señala (en el documento) que para el próximo año mientras las transferencias brutas a nivel nacional disminuirían 1.4 por ciento, los subsidios 25.4 y los apoyos sociales 4.4 por ciento, en términos reales, el gasto que las entidades del país destinan a servicios personales subirá 0.5 por ciento.

“Sólo la Ciudad de México, Chihuahua y Tabasco tendrían recortes por este concepto. La capital de la República tendría una disminución de 3.4 por ciento real en remuneraciones permanentes para 2017 y Chihuahua tendría recortes en las remuneraciones temporales por 82.7 por ciento real para 2017.

“En cambio, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Nayarit y Oaxaca tendrían incrementos superiores a 10 por ciento real por servicios personales para 2017.

“Campeche tendría incremento de 15.4 por ciento debido a que aumentaría 84.5 por ciento en términos reales para seguridad social.

“Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas también tendrían incrementos superiores a 25 por ciento real en seguridad social.

“En el caso de las zonas económicas especiales, mecanismo con el que el gobierno busca disminuir la brecha económica entre las regiones norte y sur, Meléndez Aguilar indicó que en las entidades federativas donde se establecerán (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, Puebla e Hidalgo) la inversión pública disminuiría más de 21 por ciento en términos reales en 2017”.

Al acudir el pasado lunes 31 de octubre al Congreso sudcaliforniano para presentar la propuesta del Paquete Fiscal del 2017 , el secretario de Finanzas, Isidro Jordán, destacó un “incremento en el presupuesto de egresos de un 9.9% respecto del anterior, el cual asciende a 13 mil 909 millones de pesos, con incrementos de hasta 45 por ciento en las áreas de seguridad pública; 30 por ciento a los servicios de salud; 17 por ciento para Derechos Humanos; 16 por ciento para deporte; 10 por ciento para fomento y promoción al empleo y 9 por ciento para desarrollo agropecuario y pesquero”.

En aquel encuentro legislativo, Isidro Jordán, puso énfasis al aseverar que para el próximo año no se contemplan nuevos impuestos para los sudcalifornianos.

No obstante, el secretario estatal de Finanzas dio cuenta que dentro de las propuestas de modificación a la Ley de Hacienda se encuentra un nuevo derecho que busca gravar el uso de la infraestructura pública estatal por parte de turistas extranjeros, por un monto de 350 pesos por visitante, con lo cual se esperaría un ingreso adicional de hasta 147 millones de pesos durante 2017.

Y van a hacer falta mas recursos, sobre todo en Los Cabos cuyo explosivo crecimiento demográfico ya está dejando atrás, incluso, a la población de La Paz.

En los pesos del mañana no debería de haber recortes federales, ni incertidumbre. Dinero hay. Pero los ratas llegan al extremo con la impunidad y la simulación, como en Veracruz, colapsado por el saqueo desde la descomposición del poder.

