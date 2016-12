Tecla 7/6 Los días de las denuncias

0 Compartidos Compartir Tweet

De nuevo un director general del Fonatur se encuentra en el ojo del huracán. Ahora, sin embargo por cuentas traídas ajenas a la institución.

Hace ocho años La Jornada, en una investigación periodística del reportero Roberto Garduño, dio cuenta de un entramado en el que se beneficiaría John McCarthy con la operación de un mil 500 hectáreas

(http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=politica&article=003n1pol) en terrenos “de El Rincón de la zona de Los Cabos” (Cabo Pulmo). Sin embargo en esos días el país sería sacudido por la muerte en un presunto accidente aéreo de Juan Camilo Mouriño, brazo derecho del entonces presidente, Felipe Calderón, por lo que las revelaciones en La Jornada se perderían sin mayores investigaciones o repercusiones. Al tiempo, el propio megaproyecto que se levantaría en la superficie del entramado de la operación con la oferta de miles de cuartos hotel (que superarían en conjunto la infraestructura hotelera de San José del Cabo, Cabo San Lucas y La Paz) vino a menos. Y sin ninguna posibilidad de alentar nuevos proyectos en esa zona, de por medio el arrecife de Cabo Pulmo. Ocho años después de aquel fallido megaproyecto turístico, ha surgido en el Corredor Turístico de Los Cabos la llamada zona dorada en la que se encuentran en proceso de construcción cuatro mil cuartos de hotel, de los cuales los del Grand Velas entrarán en operación en este mismo mes de diciembre.

No obstante, el recién designado director general del Fonatur, Miguel Alonso Reyes, ex gobernador de Zacatecas, ha sido estrenado con el cargo con una denuncia en su contra en la PGR por presunta malversación de recursos públicos y la creación de empresas fantasmas, a lo que hasta ayer se desconocía de una postura oficial del Fonatur.

Ayer, un despacho de Apro, indicó que luego de que presentara una denuncia ante la PGR contra el exgobernador priista, Soledad Luévano, excandidata de Morena a la alcaldía de la capital zacatecana, hizo un llamado público al presidente Peña Nieto, al titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, y al propio dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, para que el exmandatario sea separado de su cargo en Fonatur mientras la PGR investiga.

“Miguel Alonso es igual de corrupto que otros gobernadores priistas. Todo esto se hizo con el dinero del megaendeudamiento que adquirió en su sexenio; se aprovechó para actos de corrupción.

En la Oficialía Mayor de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República quedó registrada ayer la primera de una serie de denuncias anunciadas por la exdiputada local en contra del exgobernador priista y varios excolaboradores cercanos, por un conjunto de delitos de orden patrimonial que de entrada lo colocan en la lista de exmandatarios investigados por el uso indebido de los recursos públicos.

Alonso Reyes concluyó su mandato a principios de septiembre, y el 29 de noviembre Enrique de la Madrid le dio el nombramiento de titular del Fonatur “por instrucciones del presidente”, según se dio a conocer entonces por parte de la Secretaría de Economía.

Según advirtió la excandidata Luévano –cuyo triunfo en la elección constitucional del 5 de junio por la alcaldía de Zacatecas fue anulado gracias a la impugnación hecha por el PRI- se trata del primero de varios expedientes que se han ido integrando como resultado de una investigación que comenzó hace dos años; un primer expediente que acumula desórdenes financieros y desvíos por poco más de 307 millones de pesos.

Luévano Cantú entregó ayer la denuncia en un documento dirigido al titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, acompañada por 122 fojas “con pruebas de la red de corrupción que involucra a Miguel Alonso con un grupo de empresas presuntamente dedicadas al lavado de dinero, venta de facturas y simulación de operaciones”, señaló la exdiputada en entrevista telefónica con Apro.

Ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, concusión, ejercicio abusivo de funciones, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, son las actividades delictivas que se adjudican al exgobernador zacatecano y a sus cuatro colaboradores en la denuncia que, según le respondieron a Luévano en PGR, tendrá que ratificar en dos o tres días.

Conforme al contenido de la denuncia, Alonso y los secretarios habrían recurrido al uso de comprobantes fiscales para simular operaciones: contratos, adjudicaciones para obras, adquisiciones.

“Además de que fuimos a los domicilios fiscales señalados por varias de las empresas y comprobamos que no existen, también se acudió a los sitios donde se supone que se realizaron las obras y encontramos una realidad muy distinta a lo que Miguel Alonso reportó en sus informes”, dijo Soledad Luévano a Apro.

Debido a que las facturas cuentan con el Registro de contribuyentes de diversas dependencias del gobierno del estado, se pide a la Procuraduría General de la República que se revise la documental entregada y se investigue conforme a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, que obliga a quien dio valor fiscal a las facturas de las empresas incluidas en los reportes del SAT a que prueben que recibieron los bienes o servicios que amparan los comprobantes fiscales.

Con el cierre del 2016, dos x gobernadores priistas se encuentran prófugos de la justicia (Javier Duarte y Tomás Yarrington) y por los que la PGR ofrece 15 millones de pesos de recomponsa. Un tercer x gobernador panista (Guillermo Padrés, después de estar prófugo fue detenido.

Mientras hay señalamientos de presuntos malos manejos por ex mandatarios de Colima, Chihuahua, Quintana Roo.

Y la lista, así parece va en aumento.

Hacienda no debería de estar pensando en hacer recortes, sino en amarrarle las manos a los ratas.

