Tecla 7/6 Que desmadre

Como nunca antes hoy brota la pus por todas partes por el manejo inicuo de los recursos públicos.

No llegó al poder político la advertencia presidencial que era menos costoso el prevenir que el corregir.

Y hoy no sólo se están pagando –o tendrán que pagar—las deudas públicas dejadas por el dinero saqueado. Si no que no se sabe nada del dinero robado de las arcas públicas:

–En Durango acaba de ser detenida una x subsecretaria de Finanzas acusada de ejercicio indebido del servicio público.

— En Veracruz, en donde un priista subalterno sustituyó a otro priista (dicen que ex) se sale con el cinismo que ante la toma de oficinas del Palacio de Gobierno (en Xalapa) por parte de alcaldes a los que les escamotaron tres mil millones de pesos, “se puede gobernar desde un celular”, según el gobernador por 47 días, Flavino Ríos, cuando el punto no es si se despacha o no en la oficina del Gobernador, sino la impunidad que persiste en el daño patrimonial por mas de 180 mil millones de pesos al erario público veracruzano, y en cuyo tránsito de maldad en el ejercicio del poder, Flavino remataba como el segundo de a bordo del ahora prófugo Javier Duarte. Y no nos imaginamos a Duarte ir solo a sacar del banco millones y mas millones de pesos, o crear el entramado de las empresas fantasmas: el saqueo fu la operación de toda una mafia en el poder –parafraseando a AMLO—que no empieza ni termina con Duarte y que en Veracruz no sólo está intacta sino que se acomodará al cambio de administración con el ahora panista Miguel Ángel Yunes.

–En Cuernavaca, en donde la pus alcanza a las siglas del PSD (Partido Social Demócrata), el ex secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Roberto Yáñez Moreno, presentó denuncia ante la Fiscalía General de Morelos denuncia por peculado contra el alcalde Cuauhtémoc Blanco. Llegaron juntos de la mano a las votaciones y acabaron confrontados con trapitos al sol.

–En Puebla el presidente del Consejo Estatal del PRD informó que presentará denuncia contra operadores del gobernador Moreno Valle los que a través de prebendas, como la entrega de tinacos y de presionar a burócratas, han afiliado a mas de 35 mil perredistas en los últimos meses en aquel estado, con lo que se busca tomar el control del partido, con el eje mismo de lo que brinda el abuso del manejo de los recursos públicos.

— En Guanajuato el Gobernador Miguel Márquez se “disculpó” por sugerir “nalgadas y cintarazos” para educar a los hijos.

–En Chihuahua, el Gobernador Javier Corral, a un mes de ejercer el poder estatal ha dado cuenta de un déficit de 7 mil 200 millones de pesos. Según las cuentas del mandatario estatal, el ex gobernador César Duarte aumentó la deuda de la entidad en más de 50 mil millones de pesos. Ello se suma a los seis mil millones de bursatilización que presuntamente ocupó para pagar adeudos. Agregó que con los 65 millones que el exgobernador priista usó para convertirse en accionista del Banco Progreso, mismos que hasta ahora no ha podido comprobar, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene “todos los elementos” para dictar una orden de aprehensión en su contra. Javier Corral agregó que la Fiscalía de Chihuahua fincará las debidas responsabilidades contra Duarte Jáquez.

— En Coahuila, el Partido Joven (PJ) invitó al exgobernador, Humberto Moreira, a participar en la contienda electoral para una diputación local o la alcaldía de Saltillo.

Sobre la idea de usar el rostro de Moreira en su logotipo, acción que fue muy criticada en las redes sociales, el dirigente de esa fuerza política, Julio Aldape, comentó que no es ilegal y se ajusta a los parámetros del artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos. Moreira (PRI) dejó a los coahuilenses una deuda de miles de millones de pesos, y cuyos manejos hoy en día permanecen en la impunidad.

–En Quintana Roo el gobernador entrante Carlos Joaquín González insiste de malversación de recursos públicos por centenares de millones de pesos de sus antecesor Roberto Borge.

— En Nuevo León, finalmente, el Bronco, terminó por tragarse sus palabras de que procedería ante el saqueo que perpetrara a las arcas públicas el anterior gobernador priista.

–En Colima hay denuncias por malversación de dos mil millones de pesos.

— En Baja California Sur no aterrizan las auditorías que desde hace un año se practicarían a las administraciones municipales salientes. En casos como Comondú, la tierra del ex gobernador Marcos Covarrubias (PAN) los antecedentes son grotescos: durante la primera administración estatal panista quien llegó al poder municipal comundeño Venustiano Pérez, dijo que no le temblaría la mano para proceder en contra de las irregularidades encontradas, pero le acabó temblando todo y dejó tragando camote a sus sucesor Francisco Pelayo quien a un año no sabe como limpiar la casa del desorden encontrado. Al Venus lo haría diputado Covarrubias. En La Paz el Cabildo no sale de rollos y pronunciamientos dado que no se aterrizan las presuntas irregularidades encontradas, y en Los Cabos aún cuando se dijo que el Ayuntamiento fue encontrado “patas pa´rriba” aun se está en espera no sólo de la “auditoría forense” sino de lo que vaya a proceder en consecuencia, con un Congreso sudcaliforniano que sigue chiflando mirando por igual hacia arriba.

El saqueo un mal en todas partes. Y no por que se trate de una cultura social, se trata de impunidad en las desviaciones del poder, con instituciones vulneradas por la sumisión y la simulación.

*Con información de Apro.

