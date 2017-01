Tecla 7/6 Crueldad de la mano de su mamá la impunidad

0 Compartidos Compartir Tweet

Bajo el sol del PRI se dio el invierno, con agua quimioterapias falsas.

Del despojo y del permear de delincuentes en el poder, la impunidad tuvo otra hija mas, la crueldad política.

No sólo hoy nos amanecimos en medio de ese largo invierno, del que se dice se tuvo una gallina de huevos de oro. Miro por todos lados y no veo a mexicanos con una riqueza que se dijo hasta al cansancio era de todos pero que nada mas unos cuantos nos llevan, lo que se dice, al baile; así como hay miles de familias viviendo penurias en zonas de riesgo, así hay miles de millones de pesos en manos de unos cuantos, ya sea robando la riqueza de las gasolinas de los ductos o beneficiándose de Pemex desde escritorios, contratos o acuerdos sindicales.

Si apenas hoy se acabó lo de los huevos de oro, entonces, por qué a generaciones enteras de mexicanos, incluyendo la actual y a las que vendrán se les pasó la factura de uno de los grandes saqueos a las arcas públicas de la nación con lo del Fobaproa. Cómo, si había huevos de oro, por qué etiquetarles deuda pública a los que ni siquiera habían nacido.

En realidad no se trata de huevos de oro, sino de impunidad.

Terrible invierno sobre una nación que tiene la dicha de ver el sol amaneciendo y verlo en la misma jornada ocultándose; lo que debería de ser primaveras con tanto potencial de ríos, campo, mares, oro, plata, petróleo, agua, sierras, lagunas, hoy lastiman realidades con rezagos urbanos, devaluación, privilegios, miseria, corrupción y un invierno eterno para millones de indígenas puestos en la permanente marginación y hambre, eso si con programas sociales que no los sacan de tan lamentable vida arrinconada con el paso de las centurias.

Con todo esto la crueldad política vuelve aparecer. Ya había dado testimonio la crueldad de asentarse en el poder en octubre del 68 y la posterior mano ensangrentada presidencial que en el mas abierto destino del cinismo, el Poder Legislativo del momento se atrevió estrechar: las instituciones del Estado había disparado, encarcelado, secuestrado, desaparecido a las semillas juveniles que germinaban con conciencia social.

Tanto tiempo después la crueldad política sigue apareciendo de la mano de su madre la impunidad.

Los hechos que hoy se revelan de niños que en lugar de ser atendidos contra el cáncer, les aplicaban como tratamiento agua, sacude y va mas allá del gasolinazo.

No sólo por que hoy se sepa, sino que por años se calló.

En un despacho periodístico de la Agencia Reforma, acreditado a Claudia Guerrero, se indica que durante la administración priista de Javier Duarte (Veracruz) el Centro Estatal de Cancerología aplicó quimioterapias falsas a niños enfermos; les aplicaban agua. No sólo eso en otra nota de Benito Jiménez de la Agencia Reforma se indica que “no sólo hubo fraude en quimioterapias, sino que también se dieron pruebas falsas de VIH-Sida”.

En ambos casos ya se sabía de al crueldad de la administración estatal priista en materia de salud. El extremo retorcido de la descomposición del poder, la crueldad de la mano de su madre la impunidad; el silencio de los subalternos y los discursos torpes y en loas delirantes de cada Informe de Gobierno –de los qu quedan como testimonio de inviernos crueles y permanentes– aplastando con la simulación las realidades, en este caso, de la sociedad veracruzana.

En la información de Claudia Guerrero se indica que en conferencia de prensa, Miguel Ángel Yunes, Gobernador de Veracruz, reveló –sin dar cuenta del número de menores afectados—que los niños “sólo recibían dosis de agua destilada, en lugar del medicamento que tenían prescrito para combatir la enfermedad”.

“Tenemos ya resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba niños, una quimioterapia que se administraba niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”, dijo.

“Esto nos parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños y se está terminando de analizar y en su momento se presentan las denuncias”, expresó.

De acuerdo con una tarjeta informativa entregada a REFORMA, en julio del 2010, personal de enfermería detectó impurezas o contaminación en un frasco del medicamento Avastin Bevacizumab. En consecuencia, la entonces responsable de la farmacia de dicho centro, Dalia Dávila González, notificó al Grupo Roche para que el medicamento fuera analizado.

Tres meses después, ese mismo año, el director médico y el gerente de seguridad patrimonial del laboratorio respondieron que el contenido del frasco no correspondía a un producto original de Roche, por lo que no podían emitir una respuesta al requerimiento del centro de salud.

En junio del 2011, Grupo Roche informó a la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud que la muestra recibida no correspondía a un producto original de su empresa ya que no contenía el principio activo.

De acuerdo con el documento del Gobierno estatal, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud fue omiso, ya que no llevó a cabo ninguna indagatoria ni promovió el castigo para los responsables.

“Nunca actuó con la apego a derecho y en ningún momento deslindó responsabilidades sobre el caso”, acusó el Gobierno veracruzano.

Ayer se informó que la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud prepara las denuncias penales correspondientes por los hechos, al tener evidencia de la clonación de medicamentos, dio cuenta el despacho de la Agencia Reforma.

Nota completa click aqui...