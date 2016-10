tecla 7 / 6 Tragicomedia

0 Compartidos Compartir Tweet

Un gobernador del PRI ha caído, aún con “licencia” –no es buey no renunció– ya es ex gobernador. Otro que en fechas recientes fue Gobernador, del PAN, ya apesta, y van por él.

Y es ahora, después del daño a sociedades como la veracruzana, o la sonorense, y sus repercusiones en el país, es cuando en el PAN y el PRI se reacciona. Y de plano se lanzan gansadas al hablar de corrupción y pretender convencer a “toro pasado” que ahora sí van en contra del saqueo, la violencia propiciada por la impunidad, cuando en medio de este cruce de discursos acaban de salir audios que se le atribuyen al presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco en donde ante un mando policial de Guadalajara habría intervenido a favor de dos presuntos detenidos.

Ante los hechos el discurso partidista más que generar certidumbre social le abona más al agravio político. No se les cree.

Hoy el PRI, habla de Javier Duarte, cuya acción legal que se cierne sobre del aún priista sería un precedente, según Enrique Ochoa, contra los malos gobiernos. Que lamentable, sin embargo que el PRI no giró la atención hacia Veracruz cuando aquella epístola de la cerrazón: “No te preocupes, Rosario”. Ya las luces rojas de la descomposición en el ejercicio del poder estaban más que encendidas, pero se dejó correr hasta que el hartazgo social se las cobró al PRI en las urnas veracruzanas. Y no porque sucesor, Miguel Ángel Yunes, sea un política de certeza y verticalidad. No, simplemente, porque ante el dolor, la rabia, la frustración, la impotencia ciudadana, bastó una promesa: meter a la cárcel a Duarte. Cuáles obras, bienestar, desarrollo. Era tal el agravio que en las urnas hablaría la promesa de Yunes.

Y está corriendo tiempo: el primero de diciembre, se sabrá que va a pasar.

Por lo pronto el PRI se cura en salud, Duarte ya pidió licencia. Y un PAN sin ningún rubor que se prestó, como todo hijo político bien portado al igual que su hermano el PRD –es una falacia eso que llaman izquierda—fueron llevados de la mano por el mayor, el PRI, para que se sentaran en la mesa del Pacto por México, uno por la reforma energética, otro por la reforma fiscal.

Era la oportunidad para fijar posturas y sacar compromisos en contra de la corrupción y la impunidad. Pero fue una oscura jornada para el PAN y para el PRD con impacto a la sociedad, mientras que en estados como Sonora y Veracruz, entre otros, corría la sangre, el saqueo, la perversidad.

Que ofensa partidista que hoy se hable de lo que no se paró en su momento. Pudieron haber parado tanta tragedia, pero todo lo dejaron correr.

De qué sirve que Ricardo Anaya (PAN) increpe a Enrique Ochoa (PRI), o que Ochoa increpe a Anaya por los cerdos de la política, si las marranadas no se paran.

Es trágico.

Es comedia.

Vaya tragicomedia.

Veracruz es un ejemplo, entre tantos actuales. De una historia que se repite de barbarie y de impunidad, que acaso registra discursos partidistas para regresar a la desmemoria y a la simulación.

Es un botón de muestra.

La Jornada, con sus reporteros y corresponsal, Alonso Urrutia y Fabiola Martínez; Eirinet Gómez, dan cuenta de lo que el sistema presidencial, los poderes legislativo federal y veracruzano, no quisieron ni ver ni atender cuando tuvo que actuarse:

“La herencia de Javier Duarte en Veracruz es una entidad cuyas finanzas –según apuntan todos los indicios– fueron saqueadas al punto de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió 47 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), que involucran presunto daño patrimonial conjunto de casi 12 mil millones de pesos. En paralelo, sus finanzas están muy comprometidas con una deuda pública de 45 mil millones pero que, contabilizando otros adeudos, ronda los 100 mil millones.

“El flanco administrativo no es lo único. Los niveles de violencia en la entidad han repuntado con fuerte presencia del crimen organizado: en agosto se reportaron 296 homicidios, que la colocan como la entidad más violenta del país; ocupa el segundo lugar en la desaparición de personas y desde hace rato es el estado más peligroso para el ejercicio del periodismo.

Puntualiza la información publicada en el diario capitalino La Jornada: “Paralelamente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado al menos 33 empresas fachadas a las que el gobierno veracruzano ha otorgado contratos por un monto superior a los 3 mil 300 millones de pesos. Todo ello en un contexto en el que empresarios reclaman adeudos gubernamentales, la Universidad Veracruzana denuncia la retención de partidas que le correspondían por 2 mil 470 millones de pesos y personas de la tercera edad han padecido incumplimiento de pagos”.

Hay tanto agravio.

Hay tanto que hacía ganar las calles de ciudadanos.

Hay tanta ofensa.

Hay tanto de sentimiento, como tanta ceguera se dio.

