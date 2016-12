TECLA 7 / 6 La lectura de una mentada

0 Compartidos Compartir Tweet

Mientras el presidente Enrique Peña Nieto llamaba a la Unidad Nacional al inicio de su quinto año de Gobierno para superar la realidad que vive el país, y no es para menos en medio de un clima de inseguridad cuyos hechos violentos han llegado hasta sacudir la tranquilidad de Los Cabos –de los pocos lugares que quedaban en México de no ser sacudidos por asesinatos-, de pérdida de calidad de vida, una devaluación que desbordó y que ayer llevó al dólar a cerrar por arriba de los 21 pesos, de recortes al presupuesto federal que anticipa que el 2017 sumará otro año sin reubicación de las miles de familias que viven en el destino en zonas de riesgo y que así se amanecerá el pronunciamiento presidencial cuando en mayo próximo inicie la nueva temporada de huracanes, con un salario mínimo plagado de sacrificios que apenas subirá siete pesos diarios, con tanto y mas tanto, de la Cámara de Diputados, con la indolencia de las principales expresiones legislativas le juegan las contras a este llamado de unidad nacional: con todo el desparpajo los flamantes y ausentes representantes populares se darán un bono navideño por medio millón de pesos.

La lectura política-social que se lanza desde la Cámara de Diputados, ante la realidad nacional, no es otra más que una ofensiva mentada.

–¿Cuántos contribuyentes, trabajadores, ejecutivos aquí mismo en Baja California Sur, podrán darse ese lujo de recibir medio millón de pesos, con la diferencia que éstos si trabajan? Que losa tan brutal cargan los sudcalifornianos, al igual que los oaxaqueños, chiapanecos, veracruzanos saqueados por la estructura de funcionarios priistas, los tamaulipecos, los sinaloenses, los yucatecos y todos los ciudadanos de cada estado, con esta cúpula de poder político, tan ajena a la sociedad, como un extraño espectro, que surge de sepulcros serviles al Ejecutivo, como cuando el binomio PRI-PRD y sus arrimados satelitales le incrementaron a Baja California Sur en forma salvaje casi el 50 por ciento el pago del IVA al pasar del 11 al 16%.

Fracciones como la de Morena y del Movimiento Ciudadano con mas dignidad se pronunciaron en contra del agandalle, el PRI salió con que todos tienen derechos y el PRD, ya de por sí como una izquierda incierta, con un quizás.

Sobre la lamentable jornada de ayer en la Cámara d Diputados, el reportero Jorge Ricardo en un despacho informativo de la Agencia Reforma, describió:

“Los diputados de Morena anunciaron que tampoco ellos van a aceptar el bono de 150 mil pesos que los legisladores se regalan por Navidad, adicionales a sus pago por fin de año, cuyo monto asciende a 343 mil pesos.

“Categóricamente digo que no vamos a recibir ningún bono especial por razones navideñas, como le llaman, absolutamente nada”, afirmó el vicecoordinador de Morena, Virgilio Caballero.

El diputado acusó que el pago especial está fuera de la ley, por lo que ellos sólo aceptarán su aguinaldo, su apoyo para gestión de personal y los gastos de atención ciudadana.

Por su parte el Coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, informó que su grupo parlamentario no aceptará la entrega de un “bono de navidad”.

En conferencia de prensa hoy, Castañeda desglosó los pagos que cada uno de los 500 diputados recibirá este fin de año: 61 mil pesos de dieta, 45 mil por gastos de asistencia legislativa, 29 mil de apoyo al personal de gestión de distritos, 140 mil por gratificación de fin de año, 38 mil “otros apoyos de atención ciudadana” y 28 mil pesos de “gastos de atención ciudadana”, lo que da un total de 343 mil pesos en números redondos.

“Esto es lo que está programado y justificado en el presupuesto de la Cámara de Diputados, lo demás es el bono de navidad”, dijo Castañeda.

“La Cámara de Diputados debería de mandar una señal más contundente más sensible de lo que vive el País”, lamentó sobre la subvención extraordinaria.

Y ya sin tapujos, el secretario General de la Cámara, Mauricio Farah, precisó que el bono extraordinario o “bono de navidad” será de 150 mil pesos por cada uno de los 500 diputados, es decir 75 millones de pesos que no necesitan comprobación.

Es decir, ¡75 millones de pesos! Otra lectura que se convierte en mentada: cuántos indígenas no podrían tener cobijas, chamarras, en estos días de frío con es dinero. La casta legislativa es indolente, y la unidad nacional les vale una chingada, es otra lectura que se da a la unidad nacional.

También en el despacho de la Agencia Reforma s indica que La presidenta del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, la diputada perredista Concepción Valdés, aseguró que el tema del bono aún no ha sido tratado en ese grupo.

Concepción Valdés aseguró que el pago extraordinario es legal y dijo que el PRD va a determinar sobre si lo rechaza o no una vez que se asegure el monto.

También el líder del PRI en San Lázaro, César Camacho, defendió la posibilidad de que los diputados reciban un bono extra.

“Los diputados tenemos prestaciones que la ley otorga, y si alguien tiene una prestación legal está en su derecho de tomarla”, dijo.

No son prestaciones, habría que precisar: se trata de privilegios que nadie de los que trabajan en Jalisco –y en los demás estados del país—tendrán.

No son prestaciones, son chingaderas.w

