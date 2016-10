Tecla 7 / 6 Como la canción: Todo se derrumbó

0 Compartidos Compartir Tweet

La noticia llegó del otro gran charco, del Golfo de México: oficialmente, Javier Duarte, dejaba de ser el primer priista veracruzano, se imponía en su rostro el tache, a una propuesta generacional política que no fue de certeza sino de escándalo, corrupción, saqueo violencia.

Ayer, 12 de octubre, una fecha maldita para quienes condenan el genocidio perpetrado en América, con la conquista española que se extendió por oscuros y largos tres siglos, también el todavía priista Duarte –ya en la piedra de los sacrificios políticos, pero priista aún-, finalmente, terminó por solicitar licencia al cargo de Gobernador, y por igual pudo haber dicho, pinche fecha.

Mexicanos de conciencia condenan el 12 de octubre y la indolencia de aquellos lambiscones, que siguen sirviendo la copa de sangre a los conquistadores que en este siglos XXI no dejan de brindar por la barbarie que se cometió en nombre de Dios.

Entre fecha y fecha, la barbarie perpetrada en Veracruz, y la que sucedió año tras año, en un sexenio de terror y saqueo, mientras el PRI miraba hacia otro lado. Hasta ayer. Como la canción que ganaba lustros atrás los espacios de la radio con Emmanuel: Todo se derrumbó.

Las reacciones políticas y empresariales no faltaron:

“Minutos después de que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte solicitó licencia al cargo –cita un despacho de Apro-, el PRD pidió no sólo su renuncia, sino que regrese lo sustraído, y el PAN exigió al gobierno federal que “evite” que aquél escape de la justicia. A su vez, Morena demandó la presencia de un comisionado especial en Veracruz o que el titular de la Secretaría de Gobernación asuma su papel como encargado de la política interna, mientras que el PRI, que sentó en la silla gubernamental a Duarte, solicitó “respeto” por la decisión.

Y al mediodía de ayer, también citado por Apro, el gobernador electo bajo la alianza PAN-PRD, el expriista Miguel Ángel Yunes, anunció que el día de su toma de protesta dará a conocer más información sobre los abusos de poder. Mostró una memoria de fotografía e insistió que exhibirá su contenido el 1 de diciembre, pero si por algún motivo se le impide tomar posesión –dijo–, hay tres personas de toda su confianza que tienen una copia, y otra más está en una caja de seguridad. No quiso adelantar el contenido de los documentos que tiene en su poder, sólo recordó que en un año el gobierno duartista desvió 14 mil millones de pesos.

El PRD machacó:

“No es suficiente la renuncia del gobernador debido a la malversación de recursos públicos, sino que ante todo es indispensable recuperar todo lo que se ha sustraído indebidamente”. Esta sustracción de 35 mil millones de pesos, sostuvo, ha traído saldos trágicos para la ciudadanía, pues se han dejado de construir hospitales y clínicas, se ha dejado de mejorar el servicio de seguridad pública y procuración de justicia, y de proteger a la población vulnerable ante fenómenos como huracanes.

Y en efecto, de inmediato todo se derrumbó:

Ayer mismo se dio a conocer que Victorino Benítez, administrador único de la empresa fantasma Bienart, S.A. de C.V., creada por el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, fue detenido por la tarde, por agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR).

Benítez, puntualizó Apro, es acusado de haber rendido datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La dependencia federal informó en un comunicado que además, otras seis personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el desvío de recursos públicos mediante la fabricación de empresas, disfrazados de proveedores.

Y en la capital del país, en un comunicado el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Enrique Solana Sentíes, aseguró que “pedir licencia no resuelve toda la problemática que enfrenta el estado, a menos que el Gobernador Duarte rinda cuentas y asuma responsabilidades por cada una de las acusaciones en su contra”.

Siguió el derrumbe:

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, por igual ayer fue entrevistado sobre el tema en Durango:

P.- ¿Qué opinión le merece el hecho de que hoy (ayer) ya Duarte solicitó licencia, al menos lo anunció desde temprano; qué opinión le merece esto y hasta dónde va a llegar el caso de Duarte?

R.- A los dos meses que asumí la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria tomó la decisión histórica de suspender del partido a un gobernador en funciones: al gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Fue un hecho que acreditó los actos a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción que he propuesto como agenda como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

El día de hoy el gobernador Javier Duarte ha solicitado separarse del cargo. He dado la instrucción a los diputados priistas en el estado de Veracruz a que resuelvan esa situación de inmediato y se separe del gobierno Javier Duarte.

“También –reafirmó- exijo a las autoridades federales que continúen las investigaciones en contra de Javier Duarte, porque no debe quedar impune ningún acto de corrupción en el país. Que sea este un caso ejemplar a favor de las instituciones del Estado Mexicano”.

Hasta el PRI lo niega. Y lo va a seguir negando.

12 de octubre, el saqueo durante un sexenio –y los acumulados antes—hoy es impunidad. La justicia ciega que no actuó en su momento, lo que alimentó tragedias, saqueos y para acabar pronto, chingadera tras chingadera, en este momento no es tal, sólo una renuncia. La regla no escrita para los gandayas, renuncias y te vas.

Pero sucede que de tanto en tanto llegan a darse días diferentes. Ayer en una fecha ojete, puede ser sin embargo el inicio de algo diferente. Total se es mexicano, no se pierde la esperanza y se sigue comprando un cachito de la Lotería Nacional, con el haber si ahora sí.

