TECLA 7 / 6 Disparos contra la tranquilidad

La oscura confrontación criminal que desde hace más de dos años se cerniera sobre La Paz alcanza ya a Los Cabos.

Al tableteo de balas no obstante han caído inocentes y alcanzado las detonaciones estacionamientos de centros comerciales, primero en la ciudad capital y, apenas el pasado sábado, el de la zona de Fonatur en San José del Cabo.

Ya no hay hora ni lugar para la tragedia o las cuentas que se cobran. El día o la noche, lo céntrico o lo marginal, da igual para asestarle disparos a la tranquilidad.

–¿Delitos del fuero común?

–¿Delitos federales?

–¿Prevención policial municipal?

La población no conoce de competencias, sí de realidades.

La población no se entretiene entre esferas del poder, sino de contacto. Lo estrecho es gobernantes y gobernados. La incertidumbre genera exigencias y respuestas con prisas.

Si el armamento de alto poder (granadas, lanza granadas, R-15, Cuernos de Chivo y esas cosas) que ha sacudido a la sociedad sudcaliforniana, es delito federal; si la disputa de las plazas tiene que ver con drogas y por tal con delito federal; si los homicidios tienen que ver con delitos del fuero común (de la competencia estatal); si la movilización y asentamiento de los grupos criminales en la geografía municipal tiene que ver con la prevención policíaca municipal. Si todo esto se funde y deja su estela de violencia, es lo que percibe la sociedad.

Más cuando hay otro nutriente mes al cuestionamiento: ¿qué aporta para dar certidumbre en el precedente contra la impunidad el Nuevo Sistema de Justicia Penal cuya premisa es la presunción de inocencia?

En esta última valoración trascendió de un presunto atentado contra una mujer en Comondú. El caso podría destrabarse si se otorgaba el perdón, mientras se daba o no la vivienda de la víctima habría sido incendiada.

El ejercicio de la administración de la justicia con ejercicios tales en medio de la escalada de violencia, acaso, no es causa de focos rojos encendidos.

Sobre el transitar de Baja California Sur hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el gobernador Carlos Mendoza Davis, durante la lectura del I Informe de Gobierno reconoció que el ejercicio “nos obligó a trabajar a marchas forzadas, para hacer frente al rezago y cumplir con la infraestructura, equipamiento, selección, capacitación y contratación de personal. Para lograrlo, hemos invertido junto con la Federación, más de 500 millones de pesos”.

“El sistema enfrenta retos –destacó–, y no menores: debemos asimilar que el espíritu de la nueva ley privilegia el principio de inocencia. Esto implica que haya menos delitos que se castiguen con cárcel, incluyendo el robo a casa habitación y de vehículo”.

Y desde luego el mandatario estatal ante el representante presidencial Rafael Pacchiano, los poderes legislativo y judicial, los cuerpos de seguridad y mandos militares, los sectores productivos, Mendoza Davis, tendría que asumir percepciones sociales:

“Hay que decirlo, se ha generado descontento. Revisemos las reglas para que este enfoque no signifique impunidad. Invito a los legisladores federales a que evalúen la operación del sistema para perfeccionarlo. Escuchemos a los ciudadanos”.

Un alto a esta realidad.

Lo que le toque a los tres niveles de gobierno, es cosa de ellos. En la sociedad, no obstante todos son iguales, no hay ciudadanos federales, estatales o municipales.

Que la tranquilidad no sea planchada por “tormentas perfectas” entre quienes disparan contra la tranquilidad y los instrumentos para administrar la justicia.

“Como gobernador –dijo Carlos Mendoza, en el I Informe de Gobierno– no escondo la cabeza. Asumo la responsabilidad que me corresponde frente a una problemática que además, me duele como ciudadano, me preocupa como padre de familia y me ocupa como autoridad”.

SUBTITULO

Grillas y grillos

Amplia actividad en la Ciudad de México por parte del director de Tribuna con el periodista David Rojo Jr. Y en donde se coincidiría con la Directora-Editora de Tribuna de la Bahía (Puerto Vallarta), Noemí Zamora y con una veintena de propietarios de diarios. Se trató de las periódicas jornadas a las que se ha participado con Medios Masivos Mexicanos durante el 2016 con integrantes del gabinete presidencial y funcionarios de primer nivel. En esta ocasión se puedo charlar por más de dos horas en una comida en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, incluso la secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, hizo un espacio en el día de su cumpleaños para compartir con el selecto grupo de medios de provincia, con grata expresión al conocer que en Los Cabos, la Contraloría municipal correspondió a una propuesta social. Y el tiempo que por igual en Los Pinos dio Alejandra Lagunes y en cuyo encuentro se sumaban generaciones y generaciones con los 118 años del decano de la prensa nacional El Dictamen (Puerto de Veracruz), los cien años de El Informador (Guadalajara), los 84 años de El Mañana (Nuevo Laredo, con el antecedente de Verbo Libre de 1924), los 68 años de La Voz de Michoacán, entre otros el Diario del Istmo (Coatzacoalcos), Novedades de Quintana Roo, Vanguardia de Saltilo, Tribuna de Campeche. Tribuna de Los Cabos 25.

También hubo encuentros con el director de Pemex, José A. González — a quien ya se le había tratado por su paso al frente del IMSS– de las acciones inmediatas ahorro de 35 mil millones de pesos. La ex diputada federal y actual directora de Medios Impresos de Gobernación, Martha Gutiérrez, ya había tenido su estreno con el grupo cuando la reacción en provincia solidaria con Vanguardia, tras la embestida del gobierno estatal de Moreira; en la UNAM fue grato compartir, como se dice la pan y la sal, con el presidente de la CNDH, Luis Raúl González. Y de plano con información para contar aparte el encuentro con Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México por el gran proyecto de la nueva terminal aérea. “No tengo preguntas, si morbo”, le dijo este tundeteclas, “cuántas cuadras representará recorrer la nueva propuesta de aeropuerto en las cinco mil hectáreas que se construye”. El actual tiene 740 hectáreas. Y córrale cuando le digan de último momento, le cambiaron la puerta de salida hasta el otro extremo…

