Suministró Seapal 56 millones de litros de agua con pipas

0 Compartidos Compartir Tweet

Durante el 2016

• Con presencia constante en 33 colonias de Puerto Vallarta, el organismo continuó brindando salud y bienestar a la población mediante su servicio gratuito

A través de su servicio gratuito de Pipas, Seapal Vallarta abasteció con más de 56 millones de litros de agua potable de calidad, para beneficio de 4 mil 200 habitantes de la zona rural y de diversas colonias del municipio, durante el año 2016.

Así lo dio a conocer el director general del sistema operador, César Abarca Gutiérrez, quien precisó que en el marco del Programa Agua para Todos, se realizaron más de 5,188 viajes mediante vehículos cisterna, totalmente equipados para la dotación del vital líquido, la cual está certificada por la Secretaría de Salud y la Coprisjal.

Destacó que durante cerca de cuatro años de trabajo, el organismo se ha transformado en una entidad más cercana a la gente, mediante programas sociales innovadores y un trabajo permanente en las colonias, que ha permitido conocer más a fondo su problemática, a fin de brindar una alternativa de solución para que el agua no falte en los hogares de miles de familias.

“Hemos fortalecido nuestra presencia en el territorio y profesionalizado nuestras áreas de Atención a Usuarios, en aras de atender con sensibilidad a quienes más lo necesitan, poniendo atención en localidades que antes no se volteaban a ver, no obstante que aún existen muchas necesidades”, expresó.

Detalló que se continuó con la atención a familias de Colinas del Valle, Lomas del Valle, Los Agaves, El Aguacate, Rancho Nacar, Boca de Tomates, Vista Bahía, Palma Costa, Vista Palmares, Arboledas, Ojo de Agua, Las Lomas, Las Parotas, Chulavista, Timbres II, Ampliación El Cantón y Lomas Verdes.

Asimismo, Joyas del Colorado, Paraíso Ramblases, La Vena, Santo Domingo, Campo Azul, Valle del Colorado, Campestre Volcanes y Vista Dorada II, las cuales se integraron a los puntos de reparto durante el año 2016.

Comentó que también se brindó este servicio gratuito a Colinas de la Bahía, Los Mangos, Vista Volcanes, Ampliación Linda Vista Océano, Ampliación Palma Real, Vista Dorada, y Ampliación Riviera Santo Domingo; localidades que ya pueden tener acceso al agua en sus hogares, mediante ampliaciones a la red o hidrantes.

Las pipas están a disposición de la ciudadanía, con un horario de 5:00 a 13:30 horas de lunes a viernes, teniendo como prioridad atender las emergencias que se presenten durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Nota completa click aqui...