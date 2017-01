Suicidios e intento de suicidios, todos son registrados: JAZ

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Intentos de suicidios y fallecimiento en hospitales por este acto, son registrados ante la Secretaría de Salud, así lo informó el doctor Jaime Álvarez Zayas, titular de la Octava Región Sanitaria, quien aseguró que han incrementado los casos de estos en la ciudad y más en la población joven, entre los 15 y 24 años la mayor parte.

En este sentido, Álvarez Zayas, explicó que cuando se comete un suicidio y llega la persona a fallecer en el hospital se les avisa a las autoridades para que acudan al lugar y abrir una carpeta de investigación y hacer la autopsia de ley ya que no es una muerte natural, toda vez que se infringió en lesiones que terminaron con la vida del paciente.

Aclaró que no es el hospital quien realiza el acta de defunción si no las autoridades correspondientes quienes registran como suicidio en su estadística y también la Secretaría de Salud del estado para llevar los datos estadísticos de la Región Sanitaria. “Son las autoridades como la Fiscalía quienes se hacen cargo de la muerte de las personas, nosotros solo los usamos como datos para integrar nuestra estadística”, señaló.

Nota completa click aqui...