El suicidio es la “alternativa fácil” para salir de los problemas

Puerto Vallarta Jal.-

El suicidio es la salida más fácil de los jóvenes para no querer enfrentar sus problemas, aunque no es una moda, lo toman a broma, sin embargo estos se han incrementado en los últimos años, reveló un breve sondeo.

Debido a que las estadísticas estatales de la Secretaría de Salud y el Sistema Estadístico de las Defunciones las cuales registran que de enero del 2016 a noviembre del mismo año se tuvieron alrededor de 336 casos de suicidios, siendo jóvenes entre los 15 y 19 años de edad quienes los encabezan, Tribuna de la Bahía realizó un breve sondeo con los estudiantes para conocer su opinión al respecto.

La mayoría mencionó que el suicidio es el camino fácil para resolver problemas, además de que hace falta mayor comunicación entre los padres de familias y los hijos, aunados a ello, ha perjudicado la tecnología. Aunque no consideraron como moda el suicidio, entre los jóvenes si lo dicen de broma.

