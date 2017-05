Sorprende Mónica Saldaña al Electorado del Distrito XVIII de Bahía de Banderas

1 Compartidos Compartir Tweet

· Juventud, educación basada en valores positivos y su formación académica, hacen que la arquitecta, Mónica Saldaña, sea bienvenida en los hogares de los pueblos que ha recorrido en busca de escuchar al electorado, dialogar e intercambiar ideas sobre sus necesidades y las de sus barrios

Por Miguel Jiménez

La juventud, inteligencia y frescura de la candidata a diputada del PRI, Mónica Selene Saldaña Tapia, ha causado grata sorpresa en el electorado del Distrito XVIII de Bahía de Banderas, Nayarit, que comprende las poblaciones de parte de San José del Valle, El Porvenir, San Vicente, San clemente de Lima, Mezcales, Tondoroque, Jarretaderas, Las Ceibas, Jarretaderas y Nuevo Vallarta.

Y es que a diferencia de los demás contendientes que pasan por los domicilios como bólidos pidiendo que voten por ellos, Mónica Saldaña, escucha atentamente a los inquietos electores que no solo reciben de ella un saludo de mano, sino que también los invita a dialogar algunos minutos “He encontrado personas que directamente me dicen que no quieren escucharme, que no les interesa la política, que están hartos de que no se cumpla lo que les prometen, sin embargo, yo les digo, no quiero que me escuche, vengo a escucharlo, vengo a saber de usted y su familia, que me diga cuáles son sus reclamos, sus necesidades “no quiero ser grosero con usted” me dicen y yo les respondo que me den la oportunidad de escucharlos, luego de unos minutos, su percepción cambia y aunque no me aseguran que votarán por mí, si me dicen que estarán atentos a mi campaña y quizá, entonces, a poco votan por mí.”

Pero también en muchos hogares me dan la bienvenida, dice la Candidata muy emocionada, porque a pesar de haber participado en varias campañas “hoy tengo la oportunidad de mirar frente a frente a los electores porque soy candidata a diputada, hoy puedo sentirlos, escucharlos y a veces hasta con un cordial abrazo me despiden y eso me motiva, me impulsa, me abastece de vitalidad para seguir en busca de su confianza, de que juntos lleguemos a la cámara de Diputados. Creo que por el hecho de ser mujer, la charla se facilita y me dan la oportunidad de saber qué piensan, que sienten y qué esperan de su diputada. Se trata de un Distrito nuevo, así que será la primera diputación que representará esta parte de Bahía de Banderas ante la Cámara de Diputados de Nayarit, dijo al ser entrevistada durante su recorrido por las calles de la colonia La Primavera de San José del Valle.

Su juventud, su educación basada en valores positivos y su formación académica, hacen que la arquitecta, Mónica Saldaña, sea bienvenida en los hogares de dichos pueblos que está recorriendo en busca de escuchar al electorado, dialogar e intercambiar ideas sobre sus necesidades y las de sus barrios esa la finalidad de su campaña “No se trata de pasar sobre ellos como si no nos importan, a mí sí me importan y mucho y me interesa que me conozcan, que sepan por quien van a votar, por ello es importante no solo saludarlos, sino dialogar con ellos, sentirlos y enamorarnos” dijo finalmente.

