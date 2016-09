Solorio contra un tailandés

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Una vez más, Lanna Muay Thai México prepara una función espectacular, que se realizará la noche del 4 de noviembre bajo el nombre de México vs Tailandia y para empezar dan a conocer las tres peleas profesionales que encabezan el programa. La cita será en las instalaciones de la Arena Coliseo Demonio Blanco.

En la pelea estelar de la noche, la figura local, Hugo el “Acorazado” Solorio, estará representando no solamente a su gimnasio, no sólo a su ciudad, sino que representa a México en el combate en el que llevará como rival al peleador tailandés Thunder Panak.

