Sólo la Sociedad organizada cambiará a México: Aguayo

Puerto Vallarta, Jal.- Pese a que México está en “grises” debido al crimen organizado e inseguridad que vive, este puede cambiar con la participación de la ciudadanía, dado que si está organizada es seguro que bajan los niveles de violencia criminal, manifestó el doctor Sergio Aguayo Quezada durante su conferencia El México Bronco y la sociedad Organizada.

Dicha conferencia, fue organizada por la Asociación Civil “Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta” y patrocinada por Garza Blanca, Mousai, Sheraton y Tribuna de la Bahía.

En este sentido, Aguayo Quezada comenzó su conferencia diciendo una preocupación y pesimismo por la sociedad al ver creciendo los problemas y como resulta difícil enfrentarlos, toda vez que por la violencia, los estilos de vida han cambiado hasta en un 87% de las y los mexicanos, “hemos cambiado nuestros hábitos ante el fantasma de la inseguridad”, expresó.

Comentó que la inseguridad y los delitos en el país no solo pertenecen a este, si no que existen en otros y esto se debe a que no existe un plan integral de acciones en donde la sociedad participe, por lo que de acuerdo a una encuesta mundial de valores, en el año de 1994 sólo el 9% en México de las personas habían firmado una petición, mientras que en el 2010 aumentó registrándose un 18%.

Asimismo informó sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil registradas ante Instituto Nacional de Desarrollo Social en donde se mencionaron siete estados, dentro de ellos Jalisco en donde hay registradas 781 OSC, siendo la Ciudad de México la que encabeza dicha lista con 4 mil 573. Siendo en total con los siete estados, 21 mil 440 OSC.

En la distribución en Jalisco, Puerto Vallarta tiene registradas 27, ocupando el cuarto lugar, después de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara.

Pese a que se dijo que es necesaria una organización organizada, se le cuestionó al doctor Aguayo Quezada que factores sociales generan la resistencia ante esta sociedad civil no organizada, por lo que contestó que el gobierno no quiere que haya dicha organización, “hacen todo lo posible para que no haya participación en los asuntos públicos, la participación de la sociedad requiere un esfuerzo enorme en México”, expresó.

Asimismo se le preguntó que si realmente México tiene remedio ante el panorama de violencia, deficiencias y problemas económicos y sociales que se viven dijo que el país está pasando por un momento difícil pero al mismo tiempo la sociedad organizada puede organizarse y se está en avanzando, “no basta quejarse y lamentarse si no hay que organizarse y defender cada día la dignidad”, puntualizó.

Ya en rueda de prensa, el doctor resaltó que para que la sociedad pueda defender sus derechos ante las autoridades corruptas, estas deben de empezar a defender causas al principio y no casos ya que este último es lo más desgastantes que puede hacer las organizaciones civiles, aunado a ello dijo que la sociedad debe de identificar que problemas tiene en su entorno y trabajar en ellos.

En cuanto al tema de espionaje periodistas y activistas por parte del gobierno, comentó que él ha sido víctima por lo que la prensa local debería de unirse y hacer contacto de manera organizada con algunos organismos que protegen al gremio.

Para finalizar dijo que había sentido en Puerto Vallarta tensión dado que es uno de los destinos importantes para el crimen organizado en donde se deja una derrama económica sin embargo se percibe a una sociedad más organizada y participante, toda vez que recordó que en la ciudad hay 27 OCS registradas más las que están en la ilegalidad y luchan por causas.

