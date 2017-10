ANTES SÓLO ERA ATENTADOS AL PUDOR… Aplauden que castiguen como abuso sexual el “manoseo”

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Luego de una reforma al Código Penal de Jalisco de hace algunos días, en la que el tocamiento y manoseo contra mujeres dejan de ser considerados “atentados al pudor” y pasan a ser “abuso sexual”, en Puerto Vallarta la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Marcela Lepe Quiroz, catalogó esa decisión como una “muy buena noticia” al referir que ese tema ha sido abordado en repetidas ocasiones entre mujeres vallartenses, a fin de que se alzara la voz en contra de este tipo de actos masculinos, y ahora que es ya una realidad, lo consideró como un “gran avance”.

“Me da mucho gusto que se haga a nivel Jalisco esta nueva modificación. Hay algunas fugas que poco a poco van a ir checando porque algunas mujeres me comparten que las cosas han ido cambiando, en el sentido de que ya hay más leyes y ya te puedes proteger. No como antes de que pasabas te gritaban o tocaban y no pasaba nada. Entonces, ahora yo creo que habrá más oportunidad, y más confianza sobre todo, a que las mujeres denuncien”, subrayó la funcionaria vallartense.

