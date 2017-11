Solicitan “acción, no palabras” en reglamento que proteja a mujeres

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.-

Ha transcurrido más de un mes desde que el regidor de la Comisión de Equidad y Desarrollo Humano, Juan Solís, se comprometió a crear un reglamento, o modificar el ya existente, para la protección de las mujeres sin que ningún avance se tenga al respecto, consignó ante Tribuna de la Bahía la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Marcela Lepe, quien solicitó “acciones inmediatas” para dar seguimiento a esta problemática, en concordancia con el secretario general del gobierno estatal, Roberto López Lara, quien reconoció que el problema de feminicidios deriva de una carencia de políticas públicas que salvaguarden al sector femenino.

La funcionaria mencionó que si bien se tiene el interés del edil, “siempre dice lo mismo y no, no ha habido acercamiento y siempre ha dicho lo mismo en dos años. Creo que ya debe de haber acción, ya no estamos para decir que habrá un acercamiento. Ya nos quedan 11 meses de gobierno y creo que no tenemos tiempo de estar diciendo que vamos a modificar o crear reglamentos, es tiempo de actuar porque ya tuvieron tiempo de pensar y de decir que habrá un acercamiento”, consideró.

