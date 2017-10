El Sistema DIF le brindó la oportunidad de superarse

0 Compartidos Compartir Tweet

A través del Centro de Capacitación

Martha García es un ejemplo entre cientos de personas que han participado en los talleres de capacitación del organismo

Durante el segundo año de actividades, el Sistema DIF que preside Candelaria Tovar de Dávalos, brindó a la población diversos talleres para niños y adultos, a través del Centro de Capacitación y el programa de Vinculación, Universidad, Gobierno y Sociedad, a fin de proporcionarles las herramientas para mejorar sus capacidades y oficios que les permita buscar un trabajo o auto emplearse.

Martha García es un ejemplo de las cientos de personas que han participado en los cursos que ofrece el organismo asistencial, al estudiar Cultora de Belleza en el Centro de Capacitación del Coapinole.

“Yo antes tenía un negocio, se vino un bache económico, comencé a buscar opciones y fue cuando me acerqué al DIF donde vi que tenían varias alternativas, pues quería seguir estudiando; había buenos comentarios y decidí ingresar y estudiar cultora de belleza”, expresó.

Su guía fue la maestra María de los Ángeles Palomera Guerrero, por lo que Martha estudió durante diez meses y aprendió las diferentes técnicas en esta área, como corte de cabello, pintura y peinados.

“Ya había estudiado en otro lugar pero la verdad no aprendí ni el 10 por ciento de lo que me enseñó DIF. Estoy muy contenta y agradecida por el aprendizaje porque me instruyeron de todo y mejoré mi calidad de vida”, mencionó.

Ahora la señora Martha García ya cuenta con su propio negocio, donde aplica lo aprendido en el taller y le ha permitido seguir escalando en los proyectos que se propone. “Gracias a los conocimientos que aprendí en DIF estoy tratando de superarme día con día”, dijo, al tiempo de invitar a más personas a que acudan y “tengan más opciones de vida en el futuro como yo”.

En el Centro de Capacitación del Coapinole y/o en la Casa Vinculación en Mojoneras, se ofrecen talleres como Repostería, Corte y Confección, Inglés, Manualidades en listón, Cultora de Belleza, Manualidades en piñatas, Manualidades en Fomi, Cocina, Terapeuta Spa, Uñas, Deportivos, Pasta Francesa y Pintura Textil.

Nota completa click aqui...