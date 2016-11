Sin riesgo obra de restauración de la Iglesia de Guadalupe

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-

Ante los andamios colocados a fuera de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el centro, por restauración de la torre de este recinto el cual pudiera representar algún peligro a simple vista, el subdirector de Protección Civil y Bomberos Municipal, Adrián Bobadilla García aseguró que el perímetro está bien asegurado por lo que no hay riesgo alguno para las personas que ingresan a la iglesia, toda vez que hoy, estos serán retirados al medio día.

Dada las restauraciones que se están realizando a la Iglesia de Guadalupe para las fiestas guadalupanas las cuales inician el primero de diciembre, se colocaron andamios y se acordonó el área para que no pasara la gente por la puerta principal, aunque las otras dos puertas laterales están abiertas y la gente puede seguir ingresando. En este sentido se le había cuestionado al párroco Roberto Cordero Robles sobre las medidas de seguridad y si esta obra no representaba algún peligro por lo que contestó que no, dado que la obra esta supervisada por un ingeniero y no son remodelaciones complejas.

