Sin notificar Semov a Integrados y Unidos de la Bahía sobre improcedencia del fallo

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- La información que ha vertido y dado a conocer la Secretaria de Movilidad (Semov) de Jalisco a medios de comunicación, es lo único que conoce la nueva empresa de transporte público Integrados y Unidos de la Bahía, en torno a que la autoridad estatal anunció que será improcedente el fallo a favor otorgado en noviembre del 2016 a dicha empresa, dio a conocer de manera preliminar a Tribuna de la Bahía Adrián Gómez Meza, presidente de la particular.

Sin ofrecer detalles del procedimiento que tomarían o no en consecuencia tras esta noticia, Meza insistió en que como la Semov no ha notificado de manera oficial o formal esta determinación, ellos como transportistas no pueden emitir ningún punto de vista u opinión en ese sentido, ya que estarían incurriendo en inconsistencias legales como particular.

Nota completa click aqui...