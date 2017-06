Sin luz en el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta

0 Compartidos Compartir Tweet

En este momento, no hay luz en el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Desde hace 30 minutos que se informó que se trabajaba con una planta de luz para lo más indispensable. Sin embargo, solo tenía capacidad del 20%. Cerca de las 3:45 de la tarde, ya no hay luz, y las imágenes que nos envían desde el interior de la terminal aérea son evidentes.

Tribuna de la Bahía evidenció hace un par de semanas, esta situación, luego de que no estaba en servicio el aire acondicionado. GAP informó que habían sufrido un percance en interface y creó inconvenientes. Hoy, de plano el percance debe ser mayor porque no hay luz.

En punto de las 4 reportaron a este medio se preestablecido el servicio de energía eléctrica.

