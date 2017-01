Sin fecha el inicio del nuevo modelo de transporte en Puerto Vallarta

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.- Aunque la tarde de ayer trascendió la presentación oficial de la empresa de transporte “Integrados y Unidos de la Bahía” que integra a las cuatro empresas transportistas de Puerto Vallarta, la Secretaría de Movilidad rechazó que la persona que se presentó como representante de la misma no acredito su personalidad jurídica, toda vez que no hay fecha para el inicio del nuevo modelo de transporte.

Cabe recordar que José de Jesús Bernal Romero era el presidente de dicha empresa, la cual ya estaba debidamente constituida y estaba en la búsqueda de terrenos para colocar las plantas para suministrar el gas natural, sin embargo, tras su fallecimiento en diciembre, los tramites se han detenido y a la fecha, el resto de los socios de la empresa, no ha dado a conocer quién será el nuevo presidente.

