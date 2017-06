Sin donadores de sangre no hacemos cirugías, refiere IMSS

31 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- “En el seguro social ninguna cirugía se hace si no se lleva donadores, es decir, aunque sea una cirugía que pudiera ser que no se necesitara sangre le pedimos a nuestros derechohabientes que lleven a sus familiares o amigos a donar sangre”, es parte de la declaración que dio a Tribuna de la Bahía el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Jalisco Marcelo Castillero Manzano, luego de que el pasado 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre.

Afirmó que en la actualidad permea una positiva cultura en este tema de la donación de sangre, lo que ha llevado a Jalisco a tener un banco de sangre sano debido a que dijo, existe una cultura básica y de altruismo. “Ya la gente tiene la cultura de donación… Pedimos que lleven a sus familiares a donar sangre porque de repente con tantos accidentes que hay, con tanta inseguridad que hay nos llega un herido grave y no podemos decirle que no lo vamos a operar si no nos donan… Entonces, necesitamos tener un estoc de paquetes de sangre para todos los casos graves”, pronunció.

