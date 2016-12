Sin dinero enfrentan productores la siembra en campos de cultivo de Badeba

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.- Aun cuando resulta de vital importancia el apoyo de subsidio que ofreció el Gobierno Municipal a los productores del municipio, éstos reconocen que están pasando por una situación complicada. No obstante, agradecieron el subsidio con semilla de maíz, que entrego el pasado sábado el alcalde José Gómez a 210 productores del municipio.

En entrevista Armando García Robles, productor de Valle de Banderas, afirmó que el apoyo fue vital por la situación que se vive en el campo y no pueden sembrar porque no tienen recursos para adquirir semilla para tener buena cosecha. Se le invierte lo mismo de una buena o mala. Con esto, agradeció al alcalde que se preocuparon y por la demás gente y para poder cultivar y sembrar esa superficie. “La economía no anda buena, los precios y precios de garantía no muy buenos y no responde de acuerdo a costos de fertilizante, diesel, mano obra y el grano sigue valiendo lo mismo de hace 5 años y esto si es un estímulo”, comento.

