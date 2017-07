Sin denuncia ante Profepa sobre cocodrilo muerto en Río Ameca

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- “Yo insisto a las personas que usan chinchorros, que es una práctica que no está permitida, y mucho menos de la manera en que lo están haciendo” fue el enfático pronunciamiento de la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco, Xochilt Yin Hernández, quien informó a Tribuna de la Bahía que no existe una denuncia como tal ante esa instancia sobre el deceso de un cocodrilo el pasado fin de semana, causado aparentemente por el uso de ese tipo de redes de pesca en el Río Ameca.

Puntualizó que sin la existencia de una denuncia ante la Profepa, es que no pudieron actuar en consecuencia. “No me lo denunciaron. Independientemente si fue en el Río Ameca, Profepa está abierto a las denuncias pero la verdad no he recibido ninguna sola denuncia”, insistió la funcionaria en el contexto de que ese hallazgo provocado aparentemente por chinchorros, no es el único caso, ya que el pasado mes de mayo también se encontraron muertos decenas de peces en los arcos y posteriormente tortugas en Punta de Mita.

