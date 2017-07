Sin contratiempos en la franja del Río Ameca por las lluvias

5 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-En lo que va del temporal de lluvias y huracanes que comenzó el pasado 15 de mayo (más de dos meses después), hasta el momento no se han suscitado incidentes ni contratiempos en las colonias que colindan con la franja del caudaloso y extenso Río Ameca que divide a Jalisco y Nayarit, dio a conocer el delegado de Las Juntas en Puerto Vallarta Francisco Arreola, quien compartió que históricamente existen desbordamientos por la falta de barreras de protección que contengan las crecientes.

“Hasta ahorita todo bien, como no han sido muy periódicas las tormentas, no ha crecido en gran medida como crece año con año, y ahorita no hemos tenido ningún problema sobre la creciente del río, y esperemos que no suceda”, comentó confiado el servidor público, a raíz de que en el año 2016 ocurriera una fuerte inundación en toda esa zona, producto de un desbordamiento, lo que provocó grandes pérdidas agrícolas y en viviendas.

