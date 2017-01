Sin afectación a la imagen de PV por incidente en aeropuerto

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-

Ante los sucesos ocurridos este jueves en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el Fideicomiso de Turismo aseguró que estos hechos no afectan a la imagen de la ciudad, toda vez que no hubo atentados a turistas, aun así las agencias de relaciones públicas de Estados Unidos y México trabajan con la información que el GAP emitió en un comunicado.

Agustín Álvarez Valdivia, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta mencionó que los hechos ocurridos en el aeropuerto no tuvo afectaciones a turistas ni a infraestructura que pueda afectar a Puerto Vallarta como destino turístico, “es un incidente que puede suceder en cualquier parte que no tiene nada que ver con el tema turístico”, expresó.

