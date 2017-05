Siguen atoradas estrategias de desarrollo urbano

2 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- Si bien este lunes se llevó a cabo la sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, la realidad es que sigue atorado y no resuelto el tema de generar estrategias reales, tangibles, viables y palpables sobre el desarrollo urbano de Puerto Vallarta, dio a conocer la representante del Área de Ecología de dicho consejo Juanita Delgado, quien lamentó que mientras no se resuelven las estrategias para transparentar y actualizar el tema, la Dirección de Desarrollo Urbano sigue y sigue entregando permisos de construcción.

“A mí lo que me molestó, me inquietó, me preocupa mucho es que a la fecha no se tenga un documento terminado (sobre las estrategias) y el ejercicio lo hicimos en febrero (talleres y consulta pública), es decir, hace tres meses, y la verdad es un abuso porque a final de cuentas se siguen entregando permisos de construcción. Nuestro proceso de participación y planeación de la ciudad no inhibe y no limita a que no den permisos de construcción”, pronunció molesta la experta en temas medio ambientales y de ecología.

