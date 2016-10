Que siempre no se le pagó a Filippa Giordano

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

No se le pagó honorarios a la cantante Filippa Giordano para presentarse en la cena de gala del Día Mundial del Turismo, así lo aseguró el doctor Ramón González Lomelí director de Turismo Municipal y el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, por lo que la cantidad que oscila los 375 mil pesos son en conceptos de musicalización, pasajes aéreos y honorarios entre otros detalles del espectáculo.

Ante rumores sobre el pago excesivo de 375 mil que se le hizo a la cantante y embajadora turística Filippa Giordano por su presentación, González Lomelí indicó que a su nuera no se le pagó esa cantidad ya que no cobró honorarios y el concepto que dice su nombre se refiere al show en general.

