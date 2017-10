Siempre he estado orgullosa de haber nacido en un pueblo: Teresita Marmolejo

85 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Nacida en Arandas, Jalisco, y hoy en día posicionada como digna representante de la mujer empoderada, Teresita Marmolejo, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Puerto Vallarta está en espera de su primogénito, cuenta estar emocionada y feliz. Viviendo una historia color de rosa, al lado de su esposo el bariatra Morgan Rojas, que la trata como reina.

-¿Cómo decide emigrar a Vallarta?

-Por crecimiento profesional. Tengo la fortuna de que mis padres me hayan dado la oportunidad de estudiar una carrera en Guadalajara, Jalisco, posteriormente a eso fui colaboradora en el World Trade Center de una empresa que construye aquí en Puerto Vallarta y fueron los que me ayudaron a hacer mi cambio a este destino. Estoy tan agradecida de llegar aquí, ya que es uno de los lugares que ofrecen una mayor calidad de vida y en el tema profesional me ha permitido desarrollarme de una manera muy buena y gratificante.

