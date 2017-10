El Servicio al público y la docencia son los ejes de vida del maestro “Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla”

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, nacido en Guadalajara, pero registrado en Zacualco de Torres, Jalisco. Licenciado en Contaduría Pública, con diferentes maestrías en Finanzas por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Comercio Internacional y recientemente culminó sus estudios como Doctor en Comportamiento Humano, especializado en Docencia Universitaria. Inició a dar clases en la Universidad de Guadalajara, continuó en UNIVA y paralelamente comenzó a trabajar como prestador de servicios públicos en el Gobierno, ahí se desempeñó como Ejecutor Fiscal, Director de Servicios Generales, Estacionamientos Municipales de GDL,DIF GDL y Vialidad y Transporte, hacía equipo en la oficina de Vialidad y Transporte y en el Instituto Nacional Electoral.

-¿Cómo llegó a Vallarta?

-Por un proyecto vinculado a UNIVA, me hacen la propuesta para entrar a la docencia y continuamente me ofrecen ser el responsable académico de la carrera de contaduría y administración. Posteriormente asumo la jefatura de ese departamento, administrando carreras como contaduría pública, administración, turismo y finanzas. Ahí es cuando el padre rector Guillermo Alonso (+) me hace la invitación para venir a conducir el plantel de Puerto Vallarta en el año 2009.

-¿Qué trabajo ha sido el que más ha disfrutado?

-Me gusta la parte del servicio público. La experiencia capitalizada durante 15 años me es muy satisfactoria, por lo que esto representa la posibilidad de poder servir a la ciudadanía. Ahora que me encuentro en el aspecto de la educación, es un rubro que me ha llenado de muchas satisfacciones, ya que es un área que me ha dado la posibilidad de colaborar en la formación de muchos jóvenes. Como ustedes lo saben, la educación es un pilar muy importante en la vida de los jóvenes y el poderlo hacer en UNIVA nos ha permitido egresarlos comprometidos con el entorno y con una visión amplia. Esto ha sido un aspecto muy representativo y satisfactorio que me permite estar trabajando en pro del desarrollo social.

-¿Cree usted que los jóvenes tengan que trabajar en un área específica para poder desarrollarse completamente?

-Es un asunto que considero fundamental, muy importante. En UNIVA tenemos una orientación a vincular a los jóvenes con el sector productivo a través de muchos esquemas, tales como las prácticas, servicios sociales, un programa de consultorías que apoya a un grupo a hacer intervenciones en empresas, esto se traduce como un aprendizaje para los estudiantes.

